Тобольский рыбозавод представит свою продукцию на агровыставке УрФО

Тобольский рыбозавод вошел в состав делегации Тюменской области для участия в ХIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая проводится в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Мероприятие пройдет с 29 по 31 октября в екатеринбургском МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Основанный в 1932 году, Тобольский рыбозавод является одним из старейших предприятий региона и в настоящее время переживает масштабную модернизацию. На территории предприятия активно идут работы по реконструкции и обновлению производственных мощностей.
«Запланировано открытие современного цеха консервации, дегустационной площадки, которую запустят уже в июне. Жители и гости Тюменской области смогут оценить вкус и качество тобольской рыбы, а также узнать больше об истории и традициях предприятия», — комментирует генеральный директор ОАО «Тобольский рыбзавод» Алексей Якунин.
Предприятие выпускает более 6 тонн продукции в месяц. В ассортименте — рыба горячего и холодного копчения (муксун, омуль, щука, судак, пелядь), вяленая продукция и рыбные пресервы. Готовая продукция реализуется в фирменных торговых точках Тобольска.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.