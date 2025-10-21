Школьники Невинномысска посетили с экскурсией районную электростанцию

Учащиеся школы № 18 города Невинномысска посетили с экскурсией Невинномысскую государственную районную электрическую станцию (Невинномысская ГРЭС) в ходе Единого дня открытых дверей, который прошел в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Мероприятие позволило школьникам увидеть масштабное энергетическое производство, узнать историю предприятия и познакомиться с процессом выработки электроэнергии. Ребята получили подробные объяснения основных технологических процессов и узнали о карьерных возможностях в энергетике. Особое внимание было уделено сотрудничеству станции с Невинномысским химико-технологическим колледжем, который готовит кадры для ГРЭС в ходе федеральной программы «Профессионалитет».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.