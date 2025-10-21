В городе Верхняя Пышма Свердловской области открыли новый парк-сквер

Благоустройство новой общественной территории «Парк-сквер “Патриот” завершилось в поселке Красный городского округа Верхняя Пышма Свердловской области в соответствии с целями национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Новый парк-сквер, расположенный в центре поселка, включает пешеходные тротуары, площадь с мемориалом «Гордимся нашими защитниками Отечества» и центральным элементом — скульптурой «Черный тюльпан», символизирующей память о погибших в военных конфликтах. На территории уложили плиточное покрытие, разбили газоны, установили скамьи, урны, специализированные навесы и организовали освещение по периметру.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.