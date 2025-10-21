Глава Башкирии встретился в Москве с главой Росгвардии России

Сегодня, 21 октября, в Москве состоялась рабочая встреча главы Башкирии Радия Хабирова и директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Героя России, генерала армии Виктора Золотова. Стороны обсудили ключевые вопросы обеспечения безопасности и правопорядка в регионе.
В ходе встречи были рассмотрены актуальные задачи по укреплению общественной безопасности на территории Башкирии, а также вопросы взаимодействия подразделений Росгвардии с республиканскими органами государственной власти.
Особое внимание руководители уделили поддержке двух башкирских батальонов имени Салавата Юлаева, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Было отмечено, что военнослужащие этих подразделений Росгвардии демонстрируют высокую боевую подготовку и неоднократно удостаивались государственных наград.
Виктор Золотов поблагодарил руководство республики за всестороннее содействие в обеспечении деятельности подразделений ведомства, дислоцированных в Башкирии.
Радий Хабиров, в свою очередь, выразил признательность руководству Росгвардии и лично Виктору Золотову за значительный вклад, который военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии вносят в укрепление безопасности и правопорядка в регионе.
