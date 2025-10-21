Во Владимирской области провели образовательный интенсив для воспитателей

Первый образовательный интенсив для специалистов системы воспитания состоялся во Владимирской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой.
Мероприятие прошло 17 октября на базе Улыбышевской основной общеобразовательной школы в Судогодском районе. Интенсив был посвящен теме формирования российского мировоззрения через осмысление традиционных духовно-нравственных ценностей.
В программе события были рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты воспитательной работы. Педагоги Улыбышевской школы представили образовательные практики с использованием музейного пространства, технологий дебатов и квестов, а также поделились опытом взаимодействия с православным храмом.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.