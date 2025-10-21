Ричмонд
Во Владимирской области провели образовательный интенсив для воспитателей

Он был посвящен теме формирования российского мировоззрения через осмысление традиционных ценностей.

Первый образовательный интенсив для специалистов системы воспитания состоялся во Владимирской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой.

Мероприятие прошло 17 октября на базе Улыбышевской основной общеобразовательной школы в Судогодском районе. Интенсив был посвящен теме формирования российского мировоззрения через осмысление традиционных духовно-нравственных ценностей.

В программе события были рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты воспитательной работы. Педагоги Улыбышевской школы представили образовательные практики с использованием музейного пространства, технологий дебатов и квестов, а также поделились опытом взаимодействия с православным храмом.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.