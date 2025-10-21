Ричмонд
В Приморье завершается ремонт участка трассы Шкотово — Партизанск

Протяженность обновляемого участка составляет 7 километров.

Ремонт участка автомобильной дороги Шкотово — Партизанск в Приморском крае находится на завершающей стадии в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.

Протяженность обновляемого участка составляет 7 километров. Специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке с 77-го по 80-й километр трассы. На этом отрезке осталось выполнить работы на последних 800 метрах.

На другом участке дороги — с 53-го по 56-й километр — асфальтирование уже полностью завершено. Там дорожные бригады занимаются отсыпкой обочин и обустройством дорожной инфраструктуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.