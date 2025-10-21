«Мне очень было неприятно!»: Хазанов объяснил, почему не общается с братьями

Народный артист России Геннадий Хазанов в эфире программы «Судьба человека» рассказывал о сложных взаимоотношениях с единокровными младшими братьями Юрием и Андреем Лукачерами. У их отца был роман с матерью актера, но в официальном браке пара не состояла.
По словам Хазанова, его отношения с родственниками не сложились. Он отмечал, что не знал своего отца, а с матерью никак не мог наладить контакт. Артист покинул родительский дом в 23 года, когда у него впервые появилась такая возможность. Хазанов также разочаровался и в братьях. Однажды один из них предложил ему встретиться, и актер позвал его на концерт.
— После этого как-то прочитал интервью брата, в котором он очень неуважительно и по-хамски говорил о моей матери. Я отменил встречу, он стал мне звонить, говоря, мол, на него наседают журналисты, надо обязательно увидеться. Мне очень было неприятно! — признался Хазанов.
Юрий Лукачер умер еще в 2023 году в полном одиночестве и нищете в квартире на окраине Москвы. Он изредка выходил на прогулки. Во время них мужчина жаловался встречавшимся соседям на членов семьи, которые его якобы оставили.
Хазанов продал почти всю свою недвижимость в России за 700 миллионов рублей. А его жена, 77-летняя Злата Эльбаум, вслед за мужем также избавилась от всего имущества в России. Проданная недвижимость оценивается в 250 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» рассказывает, что продали супруги и есть ли риск, что такие крупные сделки могут аннулировать при особых условиях.