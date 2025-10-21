Свыше 30 цехов производства продуктов питания открыли в Забайкалье за 5 лет

Более 30 новых производств в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности открылись за последние пять лет в Забайкальском крае, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Это соответствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Среди них — свыше 20 цехов по изготовлению полуфабрикатов, 7 предприятий по выпуску колбасных изделий и мясных деликатесов. Также производства муки, тушенки и цехи по переработке овощей.
«В настоящее время на территории Забайкалья производственной деятельностью в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности занимаются 593 предприятия. Основными производителями пищевой продукции в Забайкалье являются малые и микропредприятия, численность которых в общей структуре составляет 97%, и только 3% приходится на крупные предприятия», — отметила министр сельского хозяйства региона Альбина Корешкова.
В 2026 году в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» планируется создать цех по производству вяленого мяса, предприятие по выпуску мясных полуфабрикатов и деликатесов, а также колбасный и консервный цеха.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.