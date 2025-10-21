Gulf News: Туристка провалилась вглубь 4000-летней египетской пирамиды

В Египте испанская туристка провалилась вглубь 4000-летней Ломаной пирамиды, упав с высоты 80 метров. Она шла по узкому коридору и поскользнулась на деревянном настиле. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил портал Gulf News.
Происшествие спровоцировало переполох среди других посетителей достопримечательности. Прибывшим на место спасателям пришлось искать женщину в полной темноте, духоте и пыли внутри пирамиды, но благодаря крикам пострадавшей о помощи они смогли ее найти. Всего поисковая операция заняла несколько часов.
По предварительным данным, у туристки диагностировали перелом стопы. Врачи оказали ей помощь прямо в подземных лабиринтах, а эвакуация проходила ползком из-за крайне узких проходов, передает портал.
