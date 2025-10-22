Курорты Краснодарского края признали одними из лучших

«Курорты края развиваются как всесезонные. Мы добились расширения сезонности даже в пляжном отдыхе, который традиционно считается летним. В регионе работают “зимние пляжи”. В то же время горнолыжные курорты летом предлагают насыщенную программу мероприятий и уникальные маршруты по природным тропам. Примечательно, что среди наших победителей один курорт отмечен как лучший зимний, а другой — как лучший летний», — отметил временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.