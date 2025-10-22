Курорты Краснодарского края признали одними из лучших

Горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» получили награды. Итоги премии SKI BUSINESS AWARD-2025 объявили на Форуме туристических территорий в Москве.
«Курорты края развиваются как всесезонные. Мы добились расширения сезонности даже в пляжном отдыхе, который традиционно считается летним. В регионе работают “зимние пляжи”. В то же время горнолыжные курорты летом предлагают насыщенную программу мероприятий и уникальные маршруты по природным тропам. Примечательно, что среди наших победителей один курорт отмечен как лучший зимний, а другой — как лучший летний», — отметил временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.
Победителей выбрали в 50 категориях. «Роза Хутор» стал лауреатом в трех номинациях. Его признали «Лучшим горнолыжным курортом России» и «Лучшим горнолыжным комплексом» по версии крупного отраслевого портала. Также IT-проект курорта получил звание «Лучшего российского IT-решения для горнолыжных комплексов». Система использует камеры и алгоритмы анализа техники катания, заменяя персонального тренера.
В этом году впервые оценивали личный вклад специалистов. Вячеслав Солдатенков, руководитель отдела искусственного оснежения «Роза Хутор» более 10 лет, победил в номинации «Лучший специалист по оснежению».
«Красная Поляна» выиграла в категории «Лучший горнолыжный курорт для летнего отдыха». Летний турпоток здесь почти сравнялся с зимним. Гостям доступны прогулки на канатных дорогах, экотропы, природные достопримечательности. Для семей с детьми подготовлены активности, а также организован трансфер к Черному морю.
Премия SKI BUSINESS AWARD существует с 2018 года для поддержки отрасли и поощрения ее лидеров. Награда подтверждает высокий статус лауреатов в профессиональном сообществе.