Студенты из Башкирии стали участниками гонок в Китае

Инженерно-гоночная команда Уфимского университета науки и технологий (UGATU Racing Team) стала единственным представителем России, принявшим участие в гоночной части международных соревнований Formula Student China 2025 в Чжэнчжоу. Событие соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Мероприятие объединило 68 студенческих команд из Китая, России и Бангладеш. Несмотря на сложные погодные условия, из-за которых с трассы сошли 10 из 40 машин, команда UGATU Racing Team показала достойный результат, заняв шестое место в категории «Топливная эффективность».
«Такие старты значительно повышают профессиональный уровень студентов, позволяют показать свою конкурентоспособность, установить международные связи. К нам подходили китайские студенты и говорили о том, что хотят приехать к нам учиться и обменяться опытом. Надеемся, такая инициатива снизу найдет поддержку наверху», — отметил руководитель команды Максим Разяпов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.