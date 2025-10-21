Коварный план принца Уильяма: наследник короны хочет отомстить семье

Принц Уильям, прямой наследник и следующий король Британии Вильгельм V планирует лишить королевских титулов всю свою семью. Вернее, всех безработных членов семейства (что в целом означает, что титулов будут лишены почти все). Таким образом Уильям намерен поменять традицию, когда взойдет на престол.
«Уильям лишит титулов всех неработающих членов королевской семьи», — пишет The Daily Beast.
Якобы, журналистам об этом рассказал «анонимный осведомленный источник». Как утверждается в публикации, после коронации Уильяма принцессы Евгения и Беатрис, как и принц Гарри с его детьми, лишатся даже обращения «Ваше королевское высочество». Для реализации этого плана, если он реален, Уильяму придется издать новый патент, радикально меняющий британское законодательство, так как по действующему закону членов королевской семьи лишить титулов невозможно.
