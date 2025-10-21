Коварный план принца Уильяма: наследник короны хочет отомстить семье

Якобы, журналистам об этом рассказал «анонимный осведомленный источник». Как утверждается в публикации, после коронации Уильяма принцессы Евгения и Беатрис, как и принц Гарри с его детьми, лишатся даже обращения «Ваше королевское высочество». Для реализации этого плана, если он реален, Уильяму придется издать новый патент, радикально меняющий британское законодательство, так как по действующему закону членов королевской семьи лишить титулов невозможно.