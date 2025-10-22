Ричмонд
На Дону садовые маршруты перейдут на брутто-контракты

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь представил депутатам Заксобрания план реформирования пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ключевым изменением станет переход на контрактную систему обслуживания маршрутов в садоводческие товарищества, где десятки тысяч людей регулярно сталкиваются с транспортными проблемами. На реализацию этой инициативы в проекте бюджета на 2026 год уже предусмотрено 250 миллионов рублей.

По словам губернатора, положительный эффект от нововведения жители смогут ощутить уже в начале будущего года. Параллельно в регионе началось обновление парка общественного транспорта. В первом квартале 2026 года Ростов получит 70 новых современных автобусов, которые будут приобретены по льготной лизинговой схеме через Газпромбанк.

Для муниципалитетов удаленных районов планируется внедрение системы брутто-контрактов, когда оплата производится за выполнение рейсов по расписанию, а не за количество перевезенных пассажиров. Эта модель, как отметил Слюсарь, позволит не только повысить качество транспортного обслуживания, но и решить проблему неучтенного наличного оборота.

Дополнительной мерой станет создание системы «единого окна» для расчетов с перевозчиками по льготному проезду, дорожную карту по которой должны подготовить в течение двух недель.

