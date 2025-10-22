На Дону садовые маршруты перейдут на брутто-контракты

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ключевым изменением станет переход на контрактную систему обслуживания маршрутов в садоводческие товарищества, где десятки тысяч людей регулярно сталкиваются с транспортными проблемами. На реализацию этой инициативы в проекте бюджета на 2026 год уже предусмотрено 250 миллионов рублей.