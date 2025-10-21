Аэропорты Москвы сообщили, что работают штатно в условиях тумана

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают штатно в условиях тумана. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службах учреждений.
В пресс-службе Внуково заявили, что по причине неблагоприятных погодных условий в воздушной гавани рейсы не отменяли.
— Международный аэропорт Внуково обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме, — говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службах аэропортов Домодедово и Шереметьево также сообщили о штатной работе, передает агентство городских новостей «Москва».
21 октября в Управлении МЧС по Москве сообщили, что до 10:00 среды, 22 октября, в столице местами присутствует туман с падением видимости до 200−700 метров. Представители ведомства призвали жителей и гостей столицы быть предельно аккуратными на дорогах, носить на одежде светоотражающие элементы и внимательно переходить проезжую часть. Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также снижать скорость при приближении к школам и детским садам.