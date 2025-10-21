Daily Beast: Принц Уильям намерен лишить семью королевских титулов

По данным журналистов, принц Уильям планирует масштабную реформу по сокращению числа «работающих» членов королевской семьи. Так, став королем, он лишит принца Эндрю и других неработающих членов королевской семьи их почетных обращений «Его Королевских Высочеств» и княжеских титулов. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, согласно этим планам, сохранят титулы до достижения возраста, когда смогут самостоятельно решить, хотят ли они исполнять королевские обязанности.