Daily Beast: Принц Уильям намерен лишить семью королевских титулов

Наследник престола Великобритании принц Уэльский Уильям готовится радикально изменить монархическую традицию после своего восшествия на трон. Он намерен лишить королевских титулов всех родственников, которые не выполняют официальные обязанности. Об этом сообщило издание Daily Beast со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, принц Уильям планирует масштабную реформу по сокращению числа «работающих» членов королевской семьи. Так, став королем, он лишит принца Эндрю и других неработающих членов королевской семьи их почетных обращений «Его Королевских Высочеств» и княжеских титулов. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, согласно этим планам, сохранят титулы до достижения возраста, когда смогут самостоятельно решить, хотят ли они исполнять королевские обязанности.
— По имеющимся данным, Уильям активно лоббировал лишение Эндрю титула принца и был недоволен соглашением, объявленным в пятницу, согласно которому Эндрю перестанет использовать титул «герцог Йоркский», но будет по-прежнему называться принцем Эндрю, — говорится в материале.
Сам Эндрю под давлением своего брата, короля Карла III отказался от титула герцога Йоркского. Причиной стали его связи со скандально известным Джеффри Эпштейном.