«Препятствий не должно быть, если ЕС хочет мира»: Фицо упрекнул Европу в попытках срыва саммита РФ и США

Фицо: ЕС не должен мешать встрече Путина и Трампа, если хочет мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европейского союза не должны препятствовать проведению мирного саммита России и США, если они стремятся к достижению мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Если ЕС действительно хочет быстрого мира на Украине, во что я не верю, он должен сделать всё возможное, чтобы встреча Трампа и Путина прошла в Будапеште без препятствий и как можно скорее», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

Фицо также назвал «печальным зрелищем» очевидные попытки стран Европы любой ценой сорвать предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом премьер Словакии отметил парадоксальную тенденцию, при которой некоторые лидеры ЕС начинают настаивать на проведении российско-американского саммита в Будапеште.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что страны Евросоюза не заинтересованы в переговорах России и США и намерены препятствовать проведению саммита.

