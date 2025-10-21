Ричмонд
Игоря Гуськова избрали заместителем председателя Заксобрания Ростовской области

Решение о назначении Игоря Гуськова утвердили на заседании депутатов донского парламента.

Источник: Комсомольская правда

На пост заместителя председателя Законодательного Собрания Ростовской области избрали Игоря Гуськова. Депутат также вошел в состав комитета по бюджету, налогам и собственности. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

— Благодарю за доверие, постараюсь опыт и знания, приобретенные в работе в исполнительной власти, использовать на благо жителей любимой Ростовской области, — сказал Игорь Гуськов.

Напомним, парламентарий получил депутатский мандат после досрочного прекращения полномочий Анны Касьяненко. Теперь он будет работать с избирателями в Кагальницком одномандатном округе № 21 и Азовском одномандатном округе № 27.

С 2001 года Игорь Гуськов занимал должность заместителя министра культуры Ростовской области. Затем возглавлял министерство образования региона. После этого был заместителем и первым заместителем губернатора.

