За Неделю родительской любви первые документы получили 175 малышей в Гомельской области

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За Неделю родительской любви юго-восточный регион собрал щедрый демографический урожай, сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Так, за семь осенних дней, прошедших под знаком Недели родительской любви, первые документы в загсах региона выданы 175 малышам.

«Лидером по числу новорожденных стал Гомель, где были зарегистрированы 75 новых жителей. Среди районных центров отличился Мозырь, где свидетельства о рождении получили 20 мальчиков и девочек. Активно обращались за первыми документами и родители малышей в Жлобине и Речице, в каждом райцентре зарегистрировали по 17 малышей», — рассказали в главном управлении юстиции региона.

Также неделя оказалось щедрой и на свадебные события. За этот период союз официально скрепили 105 влюбленных пар. Около половины молодоженов расписались в загсах областного центра. -0-