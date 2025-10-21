За Неделю родительской любви первые документы получили 175 малышей в Гомельской области

«Лидером по числу новорожденных стал Гомель, где были зарегистрированы 75 новых жителей. Среди районных центров отличился Мозырь, где свидетельства о рождении получили 20 мальчиков и девочек. Активно обращались за первыми документами и родители малышей в Жлобине и Речице, в каждом райцентре зарегистрировали по 17 малышей», — рассказали в главном управлении юстиции региона.