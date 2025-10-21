Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти актера из «Тайн следствия» Безбородова

Причиной смерти актера Ивана Безбородова стала тяжелая болезнь. Как сообщила его супруга, актер до последнего старался шутить и улыбаться.

Источник: Аргументы и факты

Причиной смерти актера театра и кино Ивана Безбородова стала продолжительная тяжелая болезнь. Об этом aif.ru рассказала его супруга Марианна.

«Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьезная болезнь. До последнего он улыбался, старался шутить», — отметила она.

Собеседница издания поделилась, что Иван Безбородов умер за неделю до своего 40-летия, он скончался 24 сентября.

«У него день рождения 1 октября, а 3 октября — день нашей свадьбы. Он был очень светлый человек, очень добрый, отзывчивый, понимающий», — добавила она.

Иван Безбородов как киноартист дебютировал в сериале «Дорожный патруль». Он снимался в проектах «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Ярость», «Улицы разбитых фонарей» и других.