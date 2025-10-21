Ричмонд
Не Илон, но Маск: что делал в Казани отец самого богатого человека в мире

Столицу Татарстана посетил отец знаменитого предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX, самого богатого человека в мире по версии журнала Forbes Илона Маска. Для 79-летнего южноафриканского бизнесмена Эррола Маска это второй визит в Россию. В июне этого года он посетил Москву, где принял участие в «Форуме будущего 2050».В Казани бизнесмен посетил IT-парки, а также побывал в Иннополисе, где встретился со студентами местного университета. Кадры пребывания Эррола Маска в Татарстане — в нашем фоторепортаже.

Столицу Татарстана посетил отец знаменитого предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX, самого богатого человека в мире по версии журнала Forbes Илона Маска.

Для 79-летнего южноафриканского бизнесмена Эррола Маска это второй визит в Россию. В июне этого года он посетил Москву, где принял участие в «Форуме будущего 2050».

В Казани бизнесмен посетил IT-парки, а также побывал в Иннополисе, где встретился со студентами местного университета.

Кадры пребывания Эррола Маска в Татарстане — в нашем фоторепортаже.

