Не Илон, но Маск: что делал в Казани отец самого богатого человека в мире

Столицу Татарстана посетил отец знаменитого предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX, самого богатого человека в мире по версии журнала Forbes Илона Маска. Для 79-летнего южноафриканского бизнесмена Эррола Маска это второй визит в Россию. В июне этого года он посетил Москву, где принял участие в «Форуме будущего 2050».В Казани бизнесмен посетил IT-парки, а также побывал в Иннополисе, где встретился со студентами местного университета. Кадры пребывания Эррола Маска в Татарстане — в нашем фоторепортаже.