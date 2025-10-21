«Устал биться»: доктор Мясников высказался о противниках вакцин

Российский врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 21 октября, заявил, что перегорел и устал из-за споров с родителями, которые отказываются делать своим детям прививки.
— Я так устал биться с антивакцинаторами, спорить, что-то доказывать. Вот просто устал, понимаете? Перегорел. Как хотите (называйте — прим. «ВМ»), — высказался специалист в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Он подчеркнул, что доля «оголтелых мракобесов» среди людей, которые не хотят делать детям прививки, невысока. По словам врача, большинство таких людей не обладает достоверными сведениями о вакцинации, а иногда их настраивают против прививок врачи-педиатры или знакомые.
Мясников отметил, что таким людям нужно грамотно объяснить, как работают вакцины, но «времени ни у кого нет». Из-за этого, по его словам, происходит «жесткая конфронтация вакцинаторов и антивакцинаторов».
