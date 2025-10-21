Звезда «Папиных дочек» Сиваева впервые подтвердила развод с миллионером Приваркиным

Артистка в апреле прошлого года вернулась к роли Даши во втором сезоне сериала «Папины дочки. Новые». По словам Сиваевой, ее обрадовала новость о перезапуске проекта. Она отметила, что персонаж Даши ей очень дорог, как и команда сериала. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой Нонной Гришаевой, сыгравшей в проекте одну из главных ролей — бабушку Людмилу Сергеевну.