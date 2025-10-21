Звезда «Папиных дочек» Сиваева впервые подтвердила развод с миллионером Приваркиным

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», рассказала о том, что порвала отношения с нефтяником Дмитрием Приваркиным еще весной прошлого года после 10 лет брака. Она призналась, что сейчас ей крайне тяжело вновь заниматься актерским ремеслом после длительного перерыва.
— Я сама не знала, что будет. Вдруг я все забыла? Вдруг я уже другая? Но возвращение получилось классным, — рассказала Сиваева в эфире шоу «Кстати».
Артистка в апреле прошлого года вернулась к роли Даши во втором сезоне сериала «Папины дочки. Новые». По словам Сиваевой, ее обрадовала новость о перезапуске проекта. Она отметила, что персонаж Даши ей очень дорог, как и команда сериала. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой Нонной Гришаевой, сыгравшей в проекте одну из главных ролей — бабушку Людмилу Сергеевну.
Актер и продюсер Александр Самойленко, который исполнил роль дантиста Антонова в сериале «Папины дочки», выразил сожаление из-за того, что согласился на участие в съемках продолжения проекта.