Руководил в непростые годы: ушел из жизни бывший глава Кировского района Уфы Марс Кальметьев

Скончался Марс Кальметьев, руководивший администрацией Кировского района Уфы с 1995 по 2003 год. Об этом рассказал нынешний глава руководитель района Илвир Нурдавлятов.
Марс Рахматуллович родился 22 августа 1946 года в поселке Буздяк. Выпускник Уфимского авиационного института, он начал карьеру на Уфимском заводе низковольтной электроаппаратуры, где прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора, а в 1991—1995 годах возглавлял родной завод «Электроаппарат».
В 1995 году был избран главой администрации Кировского района Уфы. В непростой период 90-х и начала 2000-х годов он вел активную работу по благоустройству района, строительству социальных объектов, газификации частного сектора и телефонизации. Он также был депутатом парламента Башкирии двух созывов (1995−2003 годы), а затем депутатом Государственной Думы России четвертого созыва (2003−2008).
Марс Кальметьев уделял большое внимание социальной сфере, по его инициативе в районе проводились благотворительные акции помощи детям-инвалидам и малообеспеченным семьям.
Был награжден званием «Заслуженный машиностроитель Башкирской АССР» и орденом Почета. Ровно год назад получил юбилейную медаль «450 лет Уфе» за вклад в развитие столицы Башкирии.
Илвир Нурдавлятов принес глубокие соболезнования семье и близким покойного, назвав его уход своей личной утратой.
Прощание с Марсом Кальметьевым состоится 23 октября с 11:00 до 12:00 в Училище искусств (улица Пушкина, 103).
