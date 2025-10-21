Руководил в непростые годы: ушел из жизни бывший глава Кировского района Уфы Марс Кальметьев

В 1995 году был избран главой администрации Кировского района Уфы. В непростой период 90-х и начала 2000-х годов он вел активную работу по благоустройству района, строительству социальных объектов, газификации частного сектора и телефонизации. Он также был депутатом парламента Башкирии двух созывов (1995−2003 годы), а затем депутатом Государственной Думы России четвертого созыва (2003−2008).