«Накоплен багаж знаний для длительных полетов в космос». Вице-президент РАН об эксперименте с участием Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изоляционный эксперимент SIRIUS-23, в котором участвовала и Беларусь, позволил накопить необходимый багаж знаний для длительных полетов в космос. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин во время Белорусского космического конгресса, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь участвовала в международном изоляционном эксперименте SIRIUS-23 на базе Института медико-биологических проблем РАН. Эксперимент предусматривал имитацию космических полетов. Белоруска Ольга Мастицкая была в годичной изоляции («полете» на Луну) и проводила исследования. «Это проект по длительному наблюдению за людьми, которые находятся в ограниченном пространстве. Цель — отработка медико-биологических аспектов функционирования человеческого организма при длительных космических перелетах. Кровообращение, дыхание, функции эндокринной системы, психические функции изменяются при такой длительной изоляции. И прежде чем посылать космонавта в такие длительные перелеты, необходимо понимать, как будет реагировать организм человека. Эксперимент дал большой спектр результатов, которые позволят защитить космонавтов и сделать длительные полеты более безопасными для них. Накоплен большой багаж знаний, которые ранее были недоступны», — отметил вице-президент РАН.
«У Беларуси и России очень богатый опыт сотрудничества в области космоса. Продолжают развиваться такие направления, как электроника, приборостроение, двигателестроение. Большое внимание уделяется работам в области физиологии, биологии, космической медицины. Основной акцент на том, чтобы эти технологии активно применялись на благо человечества. Перспективными являются совместные проекты в области дистанционного зондирования Земли. Белорусская сторона решает целый спектр задач, которые крайне важны для развития этого направления, в том числе для разработки совместного спутника разрешением 0,35 м», — сказал Владимир Чехонин.
В работе конгресса приняла и участие Герой Беларуси, космонавт Марина Василевская. Она отметила, что следит за результатами тех экспериментов, которые проводила на МКС. Программа включала пять научно-исследовательских и два образовательных эксперимента. Исследования проводились в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций, дистанционного зондирования Земли с использованием фото- и видеоспектральной аппаратуры белорусского производства, находящейся на МКС. Исследовались также лактоферрин и пробиотики, произведенные научными организациями НАН, для их последующего возможного использования в создании продуктов питания для космонавтов. «Полет на Международную космическую станцию — мощный импульс для нашей страны по продвижению в космической отрасли», — подчеркнула Марина Василевская.
Летчик-космонавт Российской Федерации, уроженец Беларуси Олег Новицкий на полях конгресса ознакомился с последними разработками белорусских ученых в области космоса и дал им высокую оценку. Особый интерес он выразил к двигателям для спутников. «Любопытно было ознакомиться и с разработками “Пеленга”, которые предназначены для нового спутника разрешением 0,35 м», — сказал он.
Цели конгресса — обсуждение новых достижений в космической сфере и определение приоритетных направлений развития, укрепление международного сотрудничества в области космических исследований и мирного использования космоса, развитие партнерства между белорусскими и зарубежными организациями, учеными и специалистами для реализации совместных программ и проектов, использование космических технологий в интересах различных отраслей экономики.
Работа конгресса организована по шести секциям. Тема первой из них — инновационные программы, проекты и технологии в ракетно-космической отрасли, использование результатов космической деятельности в интересах экономики. Вторая посвящена космическим аппаратам, целевой и научной аппаратуре, системам навигации, связи и вещания. На третьей секции обсудят дистанционное зондирование Земли, геосервисы и искусственный интеллект в космических технологиях. А на полях четвертой — образование и подготовку кадров для космической отрасли. Тема пятой секции — теплофизические аспекты практической космонавтики, перспективные материалы и устройства, а шестой — космические исследования в области биологии, физиологии и медицины. В программе форума — более 100 докладов ученых и специалистов из Беларуси, России и Китая. -0-