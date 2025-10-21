«Накоплен багаж знаний для длительных полетов в космос». Вице-президент РАН об эксперименте с участием Беларуси

Беларусь участвовала в международном изоляционном эксперименте SIRIUS-23 на базе Института медико-биологических проблем РАН. Эксперимент предусматривал имитацию космических полетов. Белоруска Ольга Мастицкая была в годичной изоляции («полете» на Луну) и проводила исследования. «Это проект по длительному наблюдению за людьми, которые находятся в ограниченном пространстве. Цель — отработка медико-биологических аспектов функционирования человеческого организма при длительных космических перелетах. Кровообращение, дыхание, функции эндокринной системы, психические функции изменяются при такой длительной изоляции. И прежде чем посылать космонавта в такие длительные перелеты, необходимо понимать, как будет реагировать организм человека. Эксперимент дал большой спектр результатов, которые позволят защитить космонавтов и сделать длительные полеты более безопасными для них. Накоплен большой багаж знаний, которые ранее были недоступны», — отметил вице-президент РАН.