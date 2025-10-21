NYT: Amazon планирует использовать роботов вместо 600 тыс. работников

По данным издания, подразделение робототехники Amazon работает над автоматизацией 75% всех операций компании. Уже к 2027 году это может привести к сокращению 160 тыс. рабочих мест в США, а с 2025 по 2027 год автоматизация принесёт экономию в размере $12,6 млрд.