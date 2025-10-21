Ричмонд
NYT: Amazon планирует использовать роботов вместо 600 тыс. работников

Компания Amazon намерена внедрить автоматизацию, чтобы избежать найма сотен тысяч сотрудников, пишут американские журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Компания Amazon намерена к 2033 году избежать найма около 600 тысяч рабочих в США за счёт масштабной автоматизации. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на внутренние документы корпорации.

По данным издания, подразделение робототехники Amazon работает над автоматизацией 75% всех операций компании. Уже к 2027 году это может привести к сокращению 160 тыс. рабочих мест в США, а с 2025 по 2027 год автоматизация принесёт экономию в размере $12,6 млрд.

Amazon заранее готовилась к возможной негативной реакции общественности. В частности, обсуждалось участие в социальных инициативах и использование нейтральной терминологии. Вместо слов «автоматизация» и «искусственный интеллект» предлагалось употреблять формулировки вроде «передовые технологии» или «коботы» для обозначения роботов, работающих вместе с людьми.

Однако в официальном комментарии для The Verge представитель Amazon Келли Нантел заявила, что опубликованные документы отражают лишь точку зрения одной команды и не представляют общую стратегию компании в области найма «ни сейчас, ни в будущем». Она назвала утечку «неполной и вводящей в заблуждение».

Кроме того, в Amazon опровергли информацию о том, что руководство давало указания избегать определённых терминов при описании робототехники, а также отрицали связь между социальными инициативами и планами по автоматизации.

