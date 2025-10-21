Названа причина приостановки подготовки саммита Путина и Трампа в Будапеште

Подготовка переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональд Трампа в Будапеште была приостановлена. Вашингтон счел, что пока нужды в саммите с Москвой нет, так как «обе стороны недостаточно готовы» на данном этапе. Об этом во вторник, 21 октября, заявил журналист американского телеканала NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на осведомленный источник.