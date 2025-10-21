Ричмонд
Названа причина приостановки подготовки саммита Путина и Трампа в Будапеште

Подготовка переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональд Трампа в Будапеште была приостановлена. Вашингтон счел, что пока нужды в саммите с Москвой нет, так как «обе стороны недостаточно готовы» на данном этапе. Об этом во вторник, 21 октября, заявил журналист американского телеканала NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на осведомленный источник.

— Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время «приостановлено», сообщил мне высокопоставленный представитель Белого дома, — написал представитель СМИ на своей странице в социальной сети X.

По итогам телефонного разговора Путина с Трампом было объявлено о планах провести встречу в Будапеште. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп пока не называли конкретных сроков возможной встречи.

По данным СМИ, предстоящую встречу президентов России и США считают «политическим кошмаром» для Европейского союза. По словам журналистов, проведение саммита в Будапеште демонстрирует «пренебрежение Европой».

