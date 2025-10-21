Уровень Мирового океана растет с рекордной за 4000 лет скоростью

Уровень Мирового океана повышается с рекордной за последние 4000 лет скоростью, пишет журнал Nature, ссылаясь на ученых Университета Ратгерса.
По их данным, уровень мирового океана повышается в среднем на 1,5 миллиметра в год с 1900 года — это темп, значительно превышающий «любой столетний период за последние четыре тысячелетия».
Ученые в ходе исследования провели анализ тысячи геологических записей из древних коралловых рифов и мангров, охватывающих почти 12 000 лет. Так, только Гренландии потеряла 80 миллиардов тонн льда с сентября 2023 по август 2024 года. Ее запасов льда будет достаточно, чтобы при таянии поднять уровень мирового океана на 7,4 метра, что угрожает прибрежным городам по всему миру, отмечают они.
Главными причинами такого явления называются нагревание океана и таяние ледников.
Ранее завкафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета Сергей Добролюбов сообщил, что повышение уровня мирового океана к 2100 году, согласно самым жестким прогнозам, не превысит одного метра. Даже к 2300 году межправительственная группа экспертов по изменению климата прогнозирует подъем воды на три-четыре метра, отметил он.