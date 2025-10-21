Уровень Мирового океана растет с рекордной за 4000 лет скоростью

Ученые в ходе исследования провели анализ тысячи геологических записей из древних коралловых рифов и мангров, охватывающих почти 12 000 лет. Так, только Гренландии потеряла 80 миллиардов тонн льда с сентября 2023 по август 2024 года. Ее запасов льда будет достаточно, чтобы при таянии поднять уровень мирового океана на 7,4 метра, что угрожает прибрежным городам по всему миру, отмечают они.