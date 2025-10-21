Никита Ефремов рассказал о первой встрече с отцом после его выхода из колонии

— Он мне позвонил и сказал: «Ничего нигде про меня не говори, потому что я не хочу». Тяжелый момент, понятно по какому поводу: он находился в местах не столь отдаленных, и мы давно не виделись, и не понятно, как себя вести, такое внимание прессы. Мне кажется, это очень трепетный момент, — подчеркнул Ефремов в интервью журналистке Лауре Джугелии, опубликованном на ее YouTube-канале.