Никита Ефремов рассказал о первой встрече с отцом после его выхода из колонии

Российский актер Никита Ефремов во вторник, 21 октября, рассказал, что первая встреча с его отцом, актером Михаилом Ефремовым, после его выхода из колонии, была неловкой. Актер хотел обнять родителя, но не знал, как подступиться. В итоге он решил просто быть рядом и действовать по ситуации, не поддаваясь сильным эмоциям.
Артист отметил, что не рассказывает о своем отце, поскольку он сам попросил его об этом.
— Он мне позвонил и сказал: «Ничего нигде про меня не говори, потому что я не хочу». Тяжелый момент, понятно по какому поводу: он находился в местах не столь отдаленных, и мы давно не виделись, и не понятно, как себя вести, такое внимание прессы. Мне кажется, это очень трепетный момент, — подчеркнул Ефремов в интервью журналистке Лауре Джугелии, опубликованном на ее YouTube-канале.
4 сентября Никита Ефремов заявил, что его отец устал от внимания журналистов, поэтому не дает больших комментариев. Артист добавил, что Ефремов-старший чувствует себя хорошо и «потихоньку» готовится к работе.
8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Актер провел в тюрьме 4,5 года, и был выпущен по УДО.