Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал новый план Европейского союза и Украины по урегулированию конфликта, поставив под сомнение их совместную инициативу.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы и Украина работают над совместным планом из 12 пунктов по урегулированию конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Согласно источнику, предложение также предусматривает постепенное снятие санкций с России.
«Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу», — написал он в личном аккаунте в социальной сети, пошутив про старания Киева и его европейских союзников.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Киев делает противоречивые заявления, которые только мешают мирному урегулированию конфликта на Украине.