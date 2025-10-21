Ричмонд
+23°
ясно
«Пишут художественную литературу»: Боуз раскритиковал новый план ЕС и Украины по урегулированию конфликта

Боуз шуткой отреагировал на новый план ЕС и Киева по украинскому конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал новый план Европейского союза и Украины по урегулированию конфликта, поставив под сомнение их совместную инициативу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы и Украина работают над совместным планом из 12 пунктов по урегулированию конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Согласно источнику, предложение также предусматривает постепенное снятие санкций с России.

«Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу», — написал он в личном аккаунте в социальной сети, пошутив про старания Киева и его европейских союзников.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Киев делает противоречивые заявления, которые только мешают мирному урегулированию конфликта на Украине.

