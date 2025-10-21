Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железнодорожный маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку популярных направлений

За девять месяцев ж/д маршрутом Ростов — Таганрог воспользовались 3,3 млн пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку самых популярных направлений на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

На указанном направлении с января по сентябрь 2025 года перевезли более 3,3 млн пассажиров.

Возглавляют тройку лидеров рейсы Минеральные Воды — Кисловодск (перевезли свыше 4,4 млн человек). Вторым по востребованности оказался маршрут Туапсе — Имеретинский Курорт (перевезли около 4,3 млн человек).

Вне тройки лидеров оказались ж/д рейсы на «Ласточках» Аэропорт Сочи — Туапсе (1,6 млн пассажиров) и на пригородных поездах Сочи — Роза Хутор (около 1,2 млн пассажиров). Кроме того, билеты часто берут на поезда Махачкала — Дербент (около 1,1 млн пассажиров за 9 месяцев).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.