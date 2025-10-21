Железнодорожный маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку популярных направлений

Железнодорожный маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку самых популярных направлений на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
На указанном направлении с января по сентябрь 2025 года перевезли более 3,3 млн пассажиров.
Возглавляют тройку лидеров рейсы Минеральные Воды — Кисловодск (перевезли свыше 4,4 млн человек). Вторым по востребованности оказался маршрут Туапсе — Имеретинский Курорт (перевезли около 4,3 млн человек).
Вне тройки лидеров оказались ж/д рейсы на «Ласточках» Аэропорт Сочи — Туапсе (1,6 млн пассажиров) и на пригородных поездах Сочи — Роза Хутор (около 1,2 млн пассажиров). Кроме того, билеты часто берут на поезда Махачкала — Дербент (около 1,1 млн пассажиров за 9 месяцев).
