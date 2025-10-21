Железнодорожный маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку популярных направлений

Вне тройки лидеров оказались ж/д рейсы на «Ласточках» Аэропорт Сочи — Туапсе (1,6 млн пассажиров) и на пригородных поездах Сочи — Роза Хутор (около 1,2 млн пассажиров). Кроме того, билеты часто берут на поезда Махачкала — Дербент (около 1,1 млн пассажиров за 9 месяцев).