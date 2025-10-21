Ричмонд
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ

ПАРИЖ, 21 окт — РИА Новости. Директор Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку после ограбления, ущерб от которого оценивается в 88 миллионов евро, однако ей отказали на фоне грядущей реставрации музея, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Директора Лувра назначает президент Франции по предложению министра культуры.

«Она (Де Кар — ред.) подала прошение об отставке, но тщетно. Эммануэль Макрон, который поддерживает назначенного им директора и которому он поручил провести работы (по реконструкции — ред.)… Лувра, даже несколько раз звонил ей в последние дни. Он сказал ей: “Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея”, — говорится в статье.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло «болгаркой». Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.

Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.