Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ

Директора Лувра назначает президент Франции по предложению министра культуры.
«Она (Де Кар — ред.) подала прошение об отставке, но тщетно. Эммануэль Макрон, который поддерживает назначенного им директора и которому он поручил провести работы (по реконструкции — ред.)… Лувра, даже несколько раз звонил ей в последние дни. Он сказал ей: “Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея”, — говорится в статье.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло «болгаркой». Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.