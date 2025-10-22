Когда в Россию придет эпидемия гриппа

«Сезон еще только-только вступает в свои права. Пока доминируют вирусы гриппа А, но это традиционно так, они в принципе циркулируют с большей интенсивностью, чем вирусы гриппа В. А по данным того, что мы наблюдали в Южном полушарии, где сезон только завершился, там также доминировали вирусы гриппа А. Поэтому мы не ожидаем таких-то принципиально новых сюрпризов», — продолжила замдиректора профильного института.