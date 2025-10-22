Когда в Россию придет эпидемия гриппа

Мы выходим к тому моменту, когда начинаем ожидать присутствия вирусов гриппа и нарастания их активности по сравнению с другими респираторными вирусами. Но надо сказать, что на текущий момент времени пока в нашей стране по гриппу ситуация стабильная.
По ее данным, за прошлую неделю среди всех обследованных в РФ пациентов вирусы гриппа были выявлены менее, чем в одном проценте случаев. При этом выявлялись вирусы гриппа А и В, а среди них — штаммы H1 и H3, к чему ученые были готовы. Спокойной ситуация пока остается и в целом по Северному полушарию.
«Сезон еще только-только вступает в свои права. Пока доминируют вирусы гриппа А, но это традиционно так, они в принципе циркулируют с большей интенсивностью, чем вирусы гриппа В. А по данным того, что мы наблюдали в Южном полушарии, где сезон только завершился, там также доминировали вирусы гриппа А. Поэтому мы не ожидаем таких-то принципиально новых сюрпризов», — продолжила замдиректора профильного института.
Она также подчеркнула, что традиционно сроки начала высокого эпидемиологического сезона ожидаются в конце ноября — начале декабря, при этом гарантированно обозначить, на какой именно неделе это произойдет, невозможно.
«Если эпидемия начнется в конце этого года, то, наверное, пик уже придется за новогодними праздниками, то есть в следующем году зимой», — считает эксперт.
По словам директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, именно сейчас, до начала эпидемии, лучшее время для того, чтобы получить прививку.
«С августа вакцины стали поступать в регионы, и началась вакцинарная кампания. Наверное, оценивать количество привитых не совсем актуально, потому что каждые час и минуту это количество меняется. Но в целом у нас в стране предполагается привить не меньше 60% населения — это ежегодно 50, 60, 70 миллионов человек», — заявил Лиознов.
Он подчеркнул безопасность вакцинирования, отметил, что в отличие от ряда других стран, россияне имеют возможность получить прививки бесплатно и подчеркнул, что особенно актуальной вакцинация остается для пожилых людей, пациентов с сопутствующими заболеваниями, беременных женщин и детей. При этом вакцинация защищает, если даже не от самого гриппа, то, по крайней мере, от его тяжелого течения.
В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили ранее во вторник в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Отмечается, что чаще всего в Крыму и Севастополе отмечаются случаи заболевания респираторными вирусами не гриппозной этиологии.