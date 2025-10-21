Эндокринолог назвал альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

Эндокринолог Максим Кузнецов посоветовал заменить форель и семгу на скумбрию и сельдь, а икру — на печень трески в качестве дешевых альтернатив для людей, которые предпочитают придерживаться здорового образа жизни.
Вместо семян чиа специалист рекомендовал употреблять семена льна или нут, в котором содержится большое количество клетчатки и витаминов группы B. Вместо авокадо врач призвал добавить в своей рацион орехи, которые тоже богаты полезными для организма растительными жирами.
Кроме того, по его словам, киноа можно заменить на гречку или перловку, а батат — на картофель, тыкву или морковь, об этом Кузнецов написал в своем Telegram-канале.
Ученые сообщили, что внедрение так называемой планетарной здоровой диеты может существенно сократить количество случаев преждевременной смерти и спасти миллионы жизней к 2050 году. По словам специалистов, наиболее полезным для человека является рацион, в котором преобладают растительные продукты с ограниченным потреблением мяса. Он может предотвратить 15 миллионов преждевременных смертей среди взрослых в год.