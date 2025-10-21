Эндокринолог назвал альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

Ученые сообщили, что внедрение так называемой планетарной здоровой диеты может существенно сократить количество случаев преждевременной смерти и спасти миллионы жизней к 2050 году. По словам специалистов, наиболее полезным для человека является рацион, в котором преобладают растительные продукты с ограниченным потреблением мяса. Он может предотвратить 15 миллионов преждевременных смертей среди взрослых в год.