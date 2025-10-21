Швед на площадке СНГ рассказал о совершенствовании антикриминального законодательства в Беларуси

Существенно пересмотрены нормы о превентивном надзоре и профилактическом наблюдении в отношении тех, кто отбыл наказание. Это было направлено на реализацию госполитики содействия занятости судимых граждан, обеспечения их ресоциализации и предупреждения рецидива. По словам генпрокурора, внесенные изменения уже принесли положительные результаты: за год показатель трудовой занятости поднадзорных лиц увеличился с 30% до 80%, а число преступлений, совершенных гражданами с судимостью, сократилось на 15%, в состоянии алкогольного опьянения — почти на 20%.