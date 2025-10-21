Швед на площадке СНГ рассказал о совершенствовании антикриминального законодательства в Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в ходе 35-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ в Душанбе (Таджикистан) рассказал, как совершенствуется система мер уголовной ответственности в Беларуси, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.
Генпрокурор отметил непрерывное и динамичное развитие антикриминального законодательства в стране: за последние пять лет принято 15 законов, направленных на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального права. Подчеркнул, что в подготовке каждого из них участвовала Генеральная прокуратура Беларуси, в некоторых случаях — в качестве разработчика.
По инициативе Генпрокуратуры, в частности, существенно переработаны нормы об ответственности за преступления экстремистской направленности. Для реализации принципа неотвратимости ответственности в уголовный процесс введен институт специального производства. Это позволяет провести следствие и судебное разбирательство в отношении тех, кто совершил тяжкие преступления против государства и скрылся за границей. Такое производство может быть начато только по решению или с согласия генпрокурора.
«По состоянию на 1 августа 2025 года в порядке специального производства постановлены обвинительные приговоры в отношении 120 лиц, совершивших экстремистские преступления», — сообщил генпрокурор.
По его словам, максимально используются все предусмотренные законом возможности назначения за нетяжкие преступления наказаний, не связанных с лишением свободы, а также освобождения от уголовной ответственности за такие деяния при примирении с потерпевшими и добровольном возмещении причиненного ущерба. Такой подход позволяет сократить общее число осужденных и обеспечивает возмещение вреда от преступлений.
В связи с этим, сообщил генпрокурор, в этом году законодательно закреплена возможность освобождения от уголовной ответственности с привлечением к административной и в связи с деятельным раскаянием тех, кто совершили несколько нетяжких преступлений. Ранее такой институт применялся только к совершившим их впервые.
Важной новацией для обеспечения социализации подростков, вступивших в конфликт с законом, стали нормы о сокращении срока погашения судимости несовершеннолетних: по истечении двух лет — за тяжкое преступление, четырех лет — за особо тяжкое преступление.
Руководитель надзорного ведомства, ссылаясь на поручение главы государства, сообщил о проделанной масштабной работе по корректировке 116 норм Особенной части Уголовного кодекса. Целью этой работы было обеспечить индивидуализацию наказания. При этом по инициативе Генеральной прокуратуры в статьях УК закреплены положения о запрете на назначение лишения свободы за нетяжкое преступление отдельным категориям лиц. Внесены изменения и в нормы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Существенно пересмотрены нормы о превентивном надзоре и профилактическом наблюдении в отношении тех, кто отбыл наказание. Это было направлено на реализацию госполитики содействия занятости судимых граждан, обеспечения их ресоциализации и предупреждения рецидива. По словам генпрокурора, внесенные изменения уже принесли положительные результаты: за год показатель трудовой занятости поднадзорных лиц увеличился с 30% до 80%, а число преступлений, совершенных гражданами с судимостью, сократилось на 15%, в состоянии алкогольного опьянения — почти на 20%.
«В настоящее время в стране самый низкий уровень преступности за весь период суверенитета», — отметил Андрей Швед.
В ходе программы мероприятий Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел во Дворце Нации встречу с генеральными прокурорами государств — участников СНГ.
В работе заседания приняли участие делегации генеральных прокуратур Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также делегация Секретариата КСГП СНГ. Очередное заседание КСГП СНГ определено провести в 2026 году в Москве.
Координационный совет генеральных прокуроров государств — участников СНГ создан совместным решением генеральных прокуроров государств — участников СНГ 7 декабря 1995 года. В 2000 году ему придан статус межгосударственного органа СНГ. В этом году КСГП отмечает 30-летний юбилей. -0-
