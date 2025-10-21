Посмертную маску Владимира Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монако

Посмертная маска советского актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого не нашла покупателя на аукционе Hermitage Fine Art Monaco, прошедшем в среду. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Лот считался одним из самых дорогих на торгах, его стартовая цена составляла 100 тысяч евро. Ставки можно было делать как лично в отеле «Метрополь», где проходил аукцион, так и онлайн или по телефону, однако желающих купить маску не оказалось.
По словам ведущей торгов, дальнейшая судьба лота зависит от решения владельца. Он может дать аукционному дому дополнительное время для получения предложений о покупке, выставить маску на повторные торги или отозвать ее. Возможен также вариант снижения стартовой цены, хотя это маловероятно.
Ранее KP.RU писал, что треснувшая ваза, хранившаяся на чердаке одной из британских семей, была продана за 14 миллионов рублей. Эксперты признали ее редким артефактом эпохи династии Мин. Сосуд принадлежал сёстрам Амандe Кент и Хелен Момен и достался им от прадеда, работавшего в Китае в начале XX века.