В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* произошел второй за день сбой

В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* второй раз за день 21 октября наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Больше всего жалоб на работу платформ зафиксировано от пользователей из Краснодарского края, Республик Адыгея и Северная Осетия, Ростовской области. Также неполадки с мессенджерами возникли в Астраханской области и Ставропольском крае.
Россияне массово жалуются на сбой мобильного приложения и веб-версии Telegram и WhatsApp*. Также наблюдаются проблемы с оповещениями в мессенджерах.
Ранее KP.RU сообщал, что Telegram и WhatsApp* перестали работать на юге России днем 21 октября. В Ростове-на-Дону обе платформы из-за возникших проблем не функционировали даже при проводном интернете. В то же время на территории Махачкалы и Пятигорска мессенджеры приходили в норму при подключении к сторонним сервисам VPN.
* Продукт компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ.