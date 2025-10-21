В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* произошел второй за день сбой

Ранее KP.RU сообщал, что Telegram и WhatsApp* перестали работать на юге России днем 21 октября. В Ростове-на-Дону обе платформы из-за возникших проблем не функционировали даже при проводном интернете. В то же время на территории Махачкалы и Пятигорска мессенджеры приходили в норму при подключении к сторонним сервисам VPN.