Последним проектом актера Безбородова стал сериал «Свои»

Российский киноактер Иван Безбородов продолжал сниматься, несмотря на тяжелую болезнь. Как рассказала aif.ru его супруга Марианна Безбородова, последним проектом, в котором он принял участие, стал сериал «Свои».
«Он незадолго до смерти снимался в эпизодических ролях тоже. В плане работы, он был предан актерству до конца. Его последним проектом стал сериал “Свои”», — поделилась супруга актера.
По словам Марианны, они учились на одном курсе в Санкт-Петербургской Государственной Академии театрального искусства.
«Он играл Грея главную роль в “Алых парусах”, наверное, тогда я в него и влюбилась. После окончания вуза наши жизни разошлись, а потом нас удивительным образом свела судьба. Он всегда играл роли, как жил. Это вся его жизнь, это вот сплошная доброта ко всему миру», — добавила она.
Иван Безбородов умер после продолжительной тяжелой болезни 24 сентября. 1 октября ему исполнилось бы 40 лет.
Киноартист принимал участие в съемках проектов «Дорожный патруль», «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Ярость», «Улицы разбитых фонарей» и других.