Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последним проектом актера Безбородова стал сериал «Свои»

Сериал «Свои» стал последним проектом актера Ивана Безбородова. В этом проекте он снимался незадолго до своей смерти. Безбородов скончался 24 сентября, за неделю до своего 40-летия.

Источник: Аргументы и факты

Российский киноактер Иван Безбородов продолжал сниматься, несмотря на тяжелую болезнь. Как рассказала aif.ru его супруга Марианна Безбородова, последним проектом, в котором он принял участие, стал сериал «Свои».

«Он незадолго до смерти снимался в эпизодических ролях тоже. В плане работы, он был предан актерству до конца. Его последним проектом стал сериал “Свои”», — поделилась супруга актера.

По словам Марианны, они учились на одном курсе в Санкт-Петербургской Государственной Академии театрального искусства.

«Он играл Грея главную роль в “Алых парусах”, наверное, тогда я в него и влюбилась. После окончания вуза наши жизни разошлись, а потом нас удивительным образом свела судьба. Он всегда играл роли, как жил. Это вся его жизнь, это вот сплошная доброта ко всему миру», — добавила она.

Иван Безбородов умер после продолжительной тяжелой болезни 24 сентября. 1 октября ему исполнилось бы 40 лет.

Киноартист принимал участие в съемках проектов «Дорожный патруль», «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Ярость», «Улицы разбитых фонарей» и других.