Что означает слово «слэм» и когда оно уместно

Слэм (от англ. slam — врезаться во что-то с силой — прим. «ВМ») — это частое явление на музыкальных концертах в танцевальном партере, во время которого группа зрителей в толпе начинает организованно прыгать, ударяясь друг о друга плечами, вместе перемещаться по залу и толкать друг друга. Также можно встретить производное слово «слэмиться», которое означает активное участие в слэме.