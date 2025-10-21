Что означает слово «слэм» и когда оно уместно

Часто в речи молодежи можно услышать слово «слэм», особенно если идет разговор о концертах. Что означает это слово и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «слэм».
Слэм (от англ. slam — врезаться во что-то с силой — прим. «ВМ») — это частое явление на музыкальных концертах в танцевальном партере, во время которого группа зрителей в толпе начинает организованно прыгать, ударяясь друг о друга плечами, вместе перемещаться по залу и толкать друг друга. Также можно встретить производное слово «слэмиться», которое означает активное участие в слэме.
Когда уместно использовать.
Это слово уместно использовать, когда идет речь о концертах и музыкальных выступлениях.
Примеры употребления:
«Ты будешь участвовать в слэме?» «В этот раз слэм был особенно жестким». «Пошли послэмимся!».