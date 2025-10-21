В Норвегии поддержали решение о недопуске российских лыжников до соревнований

Стоит отметить, что в марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако в 2023 году МОК изменил свою позицию, предложив допускать атлетов из России на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились всего 15 российских спортсменов, которым было запрещено использовать любую национальную символику, включая флаг и гимн Российской Федерации.