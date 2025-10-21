ANI: Индия планирует закупить у РФ крупную партию ракет для С-400

Власти Индии хотят закупить у России крупную партию ракет для зенитных ракетных комплексов С-400, передает местное агентство ANI со ссылкой на источники в оборонных кругах.
«Индийские ВВС намерены закупить значительное количество ракет для укрепления потенциала своей ПВО. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся», — говорится в публикации.
Журналисты выяснили, что общая стоимость контракта может составить около 1,1 млрд долларов. Минобороны Индии планирует рассмотреть соответствующее предложение на заседании Совета по оборонным закупкам, которое состоится 23 октября.
Также отмечается, что власти Индии рассматривают вопрос о закупке у российской стороны ракет класса воздух-воздух и создание новых модификаций сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos совместного производства.
Напомним, ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал, что Россия и Индия обсуждают расширение поставок С-400.