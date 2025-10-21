Садовод Самойлова раскрыла, какие растения нужно укрыть от мороза осенью

Самойлова пояснила, что укрытия помогают растениям пережить минусовые температуры в ожидании снежного покрова и защищают от вымерзания в суровые зимы. По ее словам, укрывать гортензии следует тогда, когда ночные температуры стабильно держатся на уровне минус одного-двух градусов без оттепелей.