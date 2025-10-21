Садовод Самойлова раскрыла, какие растения нужно укрыть от мороза осенью

В центральных регионах России поздней осенью необходимо укрывать только растения южного происхождения. Об этом заявила садовод и блогер Светлана Самойлова в комментарии для NEWS.ru.
К таким культурам эксперт отнесла розы, рододендроны, магнолии, крупнолистные гортензии и некоторые сорта клематисов. Особое внимание она уделила винограду, который нужно укрывать первым, поскольку он начинает мерзнуть уже при температуре минус шесть градусов.
Самойлова пояснила, что укрытия помогают растениям пережить минусовые температуры в ожидании снежного покрова и защищают от вымерзания в суровые зимы. По ее словам, укрывать гортензии следует тогда, когда ночные температуры стабильно держатся на уровне минус одного-двух градусов без оттепелей.
«Затем приходит очередь роз», — заключила эксперт.
