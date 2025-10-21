Стало известно, как Саркози провел первый день в тюрьме

Осужденный бывший президент Франции Николя Саркози провел первый день в тюрьме за занятиями спортом. Кроме того, политик встретился с женой Карлой Бруни и начал писать книгу. Об этом во вторник, 21 октября, рассказал адвокат экс-главы государства Жан-Мишель Дарруа.
— Дарруа высоко оценил мужество бывшего главы государства, сославшись на «тяжелый» первый день, который ему все же удалось «преодолеть», — передает телеканал BFM TV.
Суд в Париже 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Ранее инстанция признала его виновным в участии в преступном сговоре, однако оправдала экс-президента по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.
Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон провел тайную встречу с Саркози перед его заключением. Политики около часа провели в Елисейском дворце за беседой. Однако этот контакт никак официально не афишировался.
Его также лишили ордена Почетного легиона. Саркози ранее обвинили по делу о прослушке, после чего признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции.