Стало известно, как Саркози провел первый день в тюрьме

— Дарруа высоко оценил мужество бывшего главы государства, сославшись на «тяжелый» первый день, который ему все же удалось «преодолеть», — передает телеканал BFM TV.

Суд в Париже 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Ранее инстанция признала его виновным в участии в преступном сговоре, однако оправдала экс-президента по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон провел тайную встречу с Саркози перед его заключением. Политики около часа провели в Елисейском дворце за беседой. Однако этот контакт никак официально не афишировался.

Его также лишили ордена Почетного легиона. Саркози ранее обвинили по делу о прослушке, после чего признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции.

Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
