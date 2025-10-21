Стало известно, как Саркози провел первый день в тюрьме

Суд в Париже 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Ранее инстанция признала его виновным в участии в преступном сговоре, однако оправдала экс-президента по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.