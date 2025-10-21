Ричмонд
Yle: аэропорт в Финляндии могут закрыть из-за отсутствия туристов из РФ

В 2011 году воздушная гавань Лаппеенранты занимала пятое место по загруженности в стране.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт Лаппеенранты в Финляндии, в числе клиентов которого были российские туристы, может прекратить работу, так как несет убытки, передает финская телекомпания Yle.

Ежегодно в аэропорт власти города Лаппеенранты вкладывали порядка 12 млн евро. Однако политика Евросоюза заключается в том, что работа убыточных аэропортов не должна поддерживаться за счет государства.

Телекомпания отмечает, что в 2011 году аэропорт занимал пятое место по загруженности в стране, этот год стал рекордным по числу пассажиров — 116 тыс. человек за год. При этом более половины туристов прибывали в город из Санкт-Петербурга.

С момента присоединения Крыма к РФ в 2014 году в отношении россиян ввели ограничения, и число пассажиров из РФ резко сократилось. В 2022 году, после начала СВО на Украине, ограничения на въезд для россиян ужесточнились.

По словам мэра Лаппеенранты Туомо Саллинена, судьба аэропорта станет известна до начала декабря. В настоящее время рассматриваются три варианта: капитальный кредит, передача деятельности на аутсорсинг или полное прекращение работы аэропорта.

Ранее сообщалось, что курортный комплекс в финском городе Иматра, который раньше был излюбленным местом российских туристов, столкнулся с серьезной проблемой — его задолженность достигла 5,7 млн евро. После того как граница с Россией была закрыта, комплекс отмечает значительное падение числа посетителей.

