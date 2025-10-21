Мерца сравнили с Геббельсом из-за высказываний о миграции в ФРГ

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца сравнили с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Причиной стали высказывания политика о миграции как о проблеме в «облике городов» страны.
Ранее Мерц заявил, что правительство Германии работает над мерами по исправлению проблем в миграционной сфере, применив высказывание про облик немецких городов и инокультурный элемент в ФРГ. Позднее канцлер отказался пояснить, что именно он имел ввиду.
Слова Мерца вызвали общественный резонанс и реакцию политических партий, которые посчитали слова канцлера расизмом и дискриминацией. Меньшинства в Германии также анонсировали акции протеста в связи с произошедшим.
Ранее KP.RU сообщал, что главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса также сравнили с Геббельсом после заявления о готовности «убивать российских солдат».