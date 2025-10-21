Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерца сравнили с Геббельсом из-за высказываний о миграции в ФРГ

Общественность и политики в Германии раскритиковали Мерца за слова о проблеме миграции в облике немецких городов.

Источник: Комсомольская правда

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца сравнили с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Причиной стали высказывания политика о миграции как о проблеме в «облике городов» страны.

Ранее Мерц заявил, что правительство Германии работает над мерами по исправлению проблем в миграционной сфере, применив высказывание про облик немецких городов и инокультурный элемент в ФРГ. Позднее канцлер отказался пояснить, что именно он имел ввиду.

Слова Мерца вызвали общественный резонанс и реакцию политических партий, которые посчитали слова канцлера расизмом и дискриминацией. Меньшинства в Германии также анонсировали акции протеста в связи с произошедшим.

Ранее KP.RU сообщал, что главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса также сравнили с Геббельсом после заявления о готовности «убивать российских солдат».