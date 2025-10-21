Названа причина смерти 39-летнего актера из «Тайн следствия» Ивана Безбородова

Причиной смерти актера театра и кино Ивана Безбородова стала серьезная болезнь, с которой тот длительное время боролся. Он до своего последнего дня старался шутить и больше улыбаться. Его не стало 24 сентября. Об этом во вторник, 21 октября, рассказа жена артиста Марианна.