Директору Лувра Лоранс Де Кар отказали в отставке после ограбления музея

Директор Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку после недавнего ограбления, однако ее заявление отклонили на фоне грядущей реставрации музея. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.
«Она подала прошение об отставке, но тщетно. Эммануэль Макрон, который поддерживает назначенного им директора и которому он поручил провести работы по реконструкции… Лувра, даже несколько раз звонил ей в последние дни. Он сказал ей: “Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея”», — говорится в статье.
Напомним, 19 октября из музея были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ограбление совершили за семь минут четыре человека, которые проникли в Лувр, выдав себя за рабочих.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес рассказал, что грабители проникли в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку. Оконное стекло они вырезали «болгаркой», а с места преступления скрылись на скутерах.