Директору Лувра Лоранс Де Кар отказали в отставке после ограбления музея

«Она подала прошение об отставке, но тщетно. Эммануэль Макрон, который поддерживает назначенного им директора и которому он поручил провести работы по реконструкции… Лувра, даже несколько раз звонил ей в последние дни. Он сказал ей: “Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея”», — говорится в статье.