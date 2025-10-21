Ревматолог назвала главный способ профилактики остеопороза

Остеопорозом часто страдают пожилые люди, это заболевание характеризуется высокой хрупкостью костей. Лечения от него, к сожалению, нет. Зато его можно существенно замедлить, об этом сообщила изданию «Газета.Ru» врач-ревматолог Ирина Самкова.