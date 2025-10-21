Ревматолог назвала главный способ профилактики остеопороза

Остеопорозом часто страдают пожилые люди, это заболевание характеризуется высокой хрупкостью костей. Лечения от него, к сожалению, нет. Зато его можно существенно замедлить, об этом сообщила изданию «Газета.Ru» врач-ревматолог Ирина Самкова.
— Остеопороз мы можем только замедлить, остановить. Для этого нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Важно, чтобы пациент тренировался. Если у него слабые кости, сильные мышцы помогут удержать их при падении, — объяснила медик.
Доктор добавила, что остеопороз долгое время протекает незаметно. Единичный компрессионный перелом позвонка может протекать бессимптомно, а боль появляется только после нескольких переломов.
Один из признаков остеопороза — снижение роста. У людей с данным заболеванием, которые перенесли множественные переломы позвонков, высота тела может сократиться на несколько сантиметров, сообщает телеканал «Царьград».
Кстати, вареная свекла мешает полному усвоению кальция. От ее употребления стоит отказаться людям, склонным к остеопорозу, предупредил 360.ru.