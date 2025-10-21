Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерть пропавшей в Мьянме участницы «Голоса» из Беларуси подтвердили официально

Власти Мьянмы во вторник, 21 октября, уведомили родителей белорусской певицы Веры Кравцовой, которая поехала в Таиланд и оказалась в кол-центре в Мьянме, что девушка скончалась от сердечного приступа. Ее тело кремировали в четверг, 16 октября, в 12:00.

Власти Мьянмы во вторник, 21 октября, уведомили родителей белорусской певицы Веры Кравцовой, которая поехала в Таиланд и оказалась в кол-центре в Мьянме, что девушка скончалась от сердечного приступа. Ее тело кремировали в четверг, 16 октября, в 12:00.

Родственникам девушки сообщили, что ее кремировали в деревне Инкин, передает kp.ru.

15 октября в Сети появились сообщения о продаже гражданки Беларуси на органы. По данным журналистов, она не принесла владельцам кол-центра достаточно денег в качестве «модели». Сначала за ее тело потребовали 500 тысяч долларов, а позднее семье погибшей сообщили о кремации. «Вечерняя Москва» рассказала, что известно о Вере Кравцовой, как она погибла и как происходят похищения туристов в Таиланде и Мьянме.

16 октября СМИ сообщили, что посольство Беларуси совместно с силовыми и дипломатическими структурами Мьянмы организовало поиски останков девушки и обнаружило их. Журналисты отметили, что смерть девушки носила криминальный характер.

20 октября стало известно, что армии Мьянмы удалось отбить две военные базы, которые повстанцы захватили в 2024 году, а также занять кол-центр, расположенный у границы с Таиландом, где находились вызволенные ранее россияне.