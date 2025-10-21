Смерть пропавшей в Мьянме участницы «Голоса» из Беларуси подтвердили официально

15 октября в Сети появились сообщения о продаже гражданки Беларуси на органы. По данным журналистов, она не принесла владельцам кол-центра достаточно денег в качестве «модели». Сначала за ее тело потребовали 500 тысяч долларов, а позднее семье погибшей сообщили о кремации. «Вечерняя Москва» рассказала, что известно о Вере Кравцовой, как она погибла и как происходят похищения туристов в Таиланде и Мьянме.