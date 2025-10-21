В Госдуме поддержали идею доступа в интернет по паспорту для россиян

— Инициатива по введению обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту 18+ в интернете — это шаг направленный на защиту несовершеннолетних, которые все чаще вовлекаются в противоправные схемы. За первые семь месяцев почти пять тысяч детей и подростков пострадали от преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, — сказал депутат.