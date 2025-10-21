В Госдуме поддержали идею доступа в интернет по паспорту для россиян

Идея сделать доступ в интернет для россиян только после предоставления паспортных данных помогла бы защитить несовершеннолетних от нежелательного контента и сетевых мошенников. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
— Инициатива по введению обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту 18+ в интернете — это шаг направленный на защиту несовершеннолетних, которые все чаще вовлекаются в противоправные схемы. За первые семь месяцев почти пять тысяч детей и подростков пострадали от преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, — сказал депутат.
При этом, народный избранник уверен: важно, чтобы система не привела к утечкам персональных данных, а также не создала препятствий для пользователей и бизнеса. Поэтому, по его словам, ее внедрение должно быть поэтапным.
Вести идентификацию по паспорту для доступа к контенту 18+ в интернете предложили в общественной палате России, сообщил RT. Инициативу объяснили тем, что часть российских подростков имеет неограниченный доступ к такому контенту, как видеоролики блогеров с ненормативной лексикой, сценами насилия и пропагандой асоциального поведения.