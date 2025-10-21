Врач рассказал о неожиданных свойствах хурмы

Хурма — распространенный осенний фрукт, однако не многие знают о его исключительной пользе для здоровья. А ведь хурма способна поддержать работу внутренних органов и восполнить дефицит витаминов, об этом заявил «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— В хурме содержится калий — этот минерал регулирует водно-солевой баланс, поддерживает нормальное функционирование сердца и мышц. Кроме того, в фрукте много антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным, противомикробным действием. И все они важны в поддержке здоровья сердечно-сосудистой системы, — объяснил доктор.
Он уточнил, что рекомендованная порция для взрослого человека: 1−2 плода в день, лучше с творогом или орехами.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что хурма делает организм более устойчивым к различным заболеваниям. К примеру, атеросклерозу. Поможет она и при запорах, выводе излишка воды из организма, поддержании водно-солевого баланса и нормализации уровня артериального давления.
Вяжущую хурму обычно покупают очень мягкой — визуально она будет выглядеть спелой, почти течь в руках. Невяжущие сорта не становятся такими в процессе хранения и могут сохранять жесткость и хрусткость, передает 360.ru.